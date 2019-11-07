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7ноября
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сегодня, 18:21 0

Трое иностранцев взяли в жены амурчанок, чтобы законно проживать в Приамурье

Сотрудники управления по вопросам миграции амурского УМВД выявили факты заключения фиктивных браков между иностранцами и амурчанками. Материалы собраны в отношении трех иностранцев – граждан одного из государств ближнего зарубежья. Все заключили брак без намерения создать семью.

В их действиях усматривался корыстный мотив – оформление разрешения на временное проживание на территории Приамурья.

УМВД России по Амурской области материалы направлены в прокуратуру с целью рассмотрения вопроса об обращении в суд с иском о признании заключенных браков недействительными, а также аннулировании актовых записей органа ЗАГС о регистрации браков.

29 октября 2019 года Тамбовским районным судом брак, заключенный между одним из выше указанных иностранных граждан и гражданкой РФ признан недействительным. Материалы в отношении двух его соотечественников находятся на рассмотрении в районных судах Амурской области, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#закон

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