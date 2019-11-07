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7ноября
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В Белогорском районе отремонтировали памятник погибшим в годы войны

В Белогорском районе отремонтировали памятник погибшим в годы войны
Фото: администрация Белогорского района

В селе Васильевка Белогорского района отремонтировали памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы прошли в преддверии 75-летнего юбилея Победы. Его ремонт обошелся более чем в 2 миллиона рублей.

Большую часть средств выделили из регионального бюджета. 10 % от стоимости добавили из казны сельсовета. Территорию возле памятника уложили тротуарной плиткой, освежили панораму с изображением военной тематики на стеле.

«Работы завершены: провели укладку плиткой всей территории площади, обновили панораму с изображением военной тематики и произвели ремонт самого памятника»,– пояснил глава Васильевского сельсовета Александр Белокрылов.

На ремонт памятников и захоронений в преддверии юбилея Победы в Приамурье потратят 53,8 миллиона рублей. На эти средства отремонтируют 68 памятников в 53 населенных пунктах области.

Всего на территории Амурской области 1 027 объектов культурного наследия. 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения, из них 177 – памятники археологии. 431 объект отнесен к памятникам истории и культуры регионального значения, 413 объектов включены в списки выявленных объектов культурного наследия.

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#память

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