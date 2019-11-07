Амурчане нарушили правила пожарной безопасности на 170 тысяч

В октябре в Амурской области во время действия особого противопожарного режима были выявлены нарушители, на которых составлялись протоколы. Штрафы выписывались как на физических, так и на юридических лиц.

Особый противопожарный режим в регионе действовал с 10 по 29 октября. В это время нельзя было разводить костры в лесах и сжигать мусор на дачных участках. Ежедневно 15 патрульно-маневренных групп, состоявших из сотрудников лесной охраны, ОВД, отдела надзорной деятельности и сотрудников администраций, патрулировали территорию Гослесфонда.

В рейдах участвовали охотники, казаки и общественные лесные инспекторы. За период действия особого противопожарного режима в октябре сотрудниками лесничества было составлено восемь протоколов по статье «Нарушение правил безопасности в лесах». Пять протоколов – на физических лиц на территории Бурейского, Шимановского и Магдагачинского районов на сумму 20 тысяч рублей и три – на юридических лиц в Тындинском районе на сумму 150 тысяч рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона 2019 года (весенний и осенний периоды с 15 марта по 29 октября) лесники составили 385 протоколов об административных нарушениях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.