В Пермском крае муж убил беременную жену и трехлетнего сына

В поселке Кормовище муж убил 24-летнюю Лилию Самуратову и трехлетнего сына Диму. Тела молодой женщины и ребенка обнаружили в ее доме во время пожара. Там же находился и муж Лилии, Александр Сидоров. Мужчину доставили в больницу и допросили.

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина с ребенком погибли не в результате возгорания. На их телах обнаружили многочисленные колото-резаные раны, указывающие на то, что убийца собирался скрыть следы преступления с помощью пожара. В декабре Лилия должна была родить второго ребенка.

В убийстве подозревают главу семейства. Предполагается, что мужчина убил жену и сына, затем совершил в доме поджог и попытался покончить с собой, но не смог.

По словам очевидцев, в доме все было в крови. Сам Александр был в окровавленной футболке. В таком виде он встретил на пороге пожарных. Тела его близких лежали на диване.

Знакомые семьи утверждают, что Сидоров очень любил супругу и сына, не употреблял алкоголь и много работал, в семье была идиллия. Однако в какой-то момент пермяк связался с микрофинансовой организацией, взял заём и не смог вернуть деньги. После того как задолженность выросла в десятки раз, Александра стали преследовать коллекторы. По мнению друзей, глава семейства сошел с ума из-за постоянных угроз и преследований с их стороны, поэтому убил жену с ребенком и пытался покончить с собой.