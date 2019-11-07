Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:28 0

В Пермском крае муж убил беременную жену и трехлетнего сына

В Пермском крае муж убил беременную жену и трехлетнего сына
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В поселке Кормовище муж убил 24-летнюю Лилию Самуратову и трехлетнего сына Диму. Тела молодой женщины и ребенка обнаружили в ее доме во время пожара. Там же находился и муж Лилии, Александр Сидоров. Мужчину доставили в больницу и допросили.

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина с ребенком погибли не в результате возгорания. На их телах обнаружили многочисленные колото-резаные раны, указывающие на то, что убийца собирался скрыть следы преступления с помощью пожара. В декабре Лилия должна была родить второго ребенка.

В убийстве подозревают главу семейства. Предполагается, что мужчина убил жену и сына, затем совершил в доме поджог и попытался покончить с собой, но не смог.

По словам очевидцев, в доме все было в крови. Сам Александр был в окровавленной футболке. В таком виде он встретил на пороге пожарных. Тела его близких лежали на диване.

Знакомые семьи утверждают, что Сидоров очень любил супругу и сына, не употреблял алкоголь и много работал, в семье была идиллия. Однако в какой-то момент пермяк связался с микрофинансовой организацией, взял заём и не смог вернуть деньги. После того как задолженность выросла в десятки раз, Александра стали преследовать коллекторы. По мнению друзей, глава семейства сошел с ума из-за постоянных угроз и преследований с их стороны, поэтому убил жену с ребенком и пытался покончить с собой.

Просмотров всего: 500

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

Двое амурчан убили знакомого ножом и битой
Происшествия 6

В Минобороны не подтвердили информацию об угрозе изнасилованием Шамсутдинову
Происшествия

Благовещенец стал жертвой мошенничества и лишился 800 тысяч рублей
Происшествия

В амурском селе молодые люди расплатились 5-тысячной купюрой «банка приколов»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь