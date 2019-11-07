Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 2

Двое амурчан убили знакомого ножом и битой

Двое амурчан убили знакомого ножом и битой
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области направила в суд два уголовных дела по обвинению мужчин в убийстве по предварительному сговору. Одному из обвиняемых грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, жители Константиновки, распивая спиртное, договорились убить знакомого. Один мужчина взял нож, а другой – биту. Вместе они пришли домой к знакомому. Когда мужчина открыл дверь, пришедшие несколько раз ударили его ножом и битой. Амурчанин скончался на месте.

Уголовное дело в отношении одного из преступников направлено для рассмотрения в Амурский областной суд. В отношении второго обвиняемого утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 398

#криминал #суды

распечатать


В России и мире

В Пермском крае муж убил беременную жену и трехлетнего сына
Происшествия 6

В Минобороны не подтвердили информацию об угрозе изнасилованием Шамсутдинову
Происшествия

Благовещенец стал жертвой мошенничества и лишился 800 тысяч рублей
Происшествия

Китаянка сменила фамилию, чтобы незаконно перебраться в Россию

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Stat

    Stat
    16 минут назад

    Это всё бесы..

  • Belka_89

    Belka_89
    1 минута назад

    А за что п/ж то?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь