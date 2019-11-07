Двое амурчан убили знакомого ножом и битой

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Прокуратура Амурской области направила в суд два уголовных дела по обвинению мужчин в убийстве по предварительному сговору. Одному из обвиняемых грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, жители Константиновки, распивая спиртное, договорились убить знакомого. Один мужчина взял нож, а другой – биту. Вместе они пришли домой к знакомому. Когда мужчина открыл дверь, пришедшие несколько раз ударили его ножом и битой. Амурчанин скончался на месте.

Уголовное дело в отношении одного из преступников направлено для рассмотрения в Амурский областной суд. В отношении второго обвиняемого утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.