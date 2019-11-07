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7ноября
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сегодня, 17:05 2

В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой

В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой

Главный врач городской больницы № 2 Миасса в Челябинской области Денис Маханьков, где пациентку якобы умывали грязной половой тряпкой, уволен. По данным Минздрава региона, по итогам проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии.

Ранее в интернете появилось видео из больничной палаты, где на кровати сидит голая пациентка и заходит уборщица. Пол в палате испачкан, уборщица говорит, что это сделала пациентка, и выходит. Вернувшись с тряпкой, сотрудница больницы макает ее в таз с грязной водой и начинает протирать пациентке тряпкой лицо, та пытается сопротивляться.

Как сообщал главврач больницы Денис Маханьков, по признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка, в случае установления вины работника медорганизации к нему будут применены меры дисциплинарного характера.

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, грубые нарушения очевидны, в среду в Миасс выехала комиссия министерства здравоохранения области, по результатам работы будут «приняты очень жесткие меры реагирования».

По данным минздрава региона, министерством здравоохранения области составлен акт проверки горбольницы № 2. По итогам проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии. «Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного врача учреждения будет проведена работа по устранению указанных нарушений, а также определена ответственность работников учреждения, допустивших нарушения, уточняется в сообщении.

По данным горбольницы, пациентка поступила в больницу 31 октября, после обследования ее госпитализировали в общую палату. У пациентки имеется ряд хронических заболеваний, она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности, пишет РИА Новости.

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#медицина

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Комментарии
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  • Соренто

    Соренто
    1 час назад

    а он то при чём?

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Ага рафик неучОм не уиноваТ

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