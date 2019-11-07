Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Патинсоном

Фото: Стоп-кадр из фильма

Известная американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность после выхода на экраны вампирской саги «Сумерки», рассказала, из-за чего рассталась с Робертом Паттинсоном.

Изначально фанаты считали, что пара распалась из-за того, что Кристен начала встречаться с женатым режиссёром фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Как выяснилось спустя несколько лет после расставания, причиной разрыва отношений стали назойливые папарацци и журналисты. Именно они, по словам Стюарт, во всём виноваты, так как мешали паре выражать свои чувства.

«Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это отстой», – цитирует Life актрису.

При этом она призналась, что Роберт был её первой любовью и серьёзность тех чувств не вызывает у неё сомнений. Она заявила, что согласилась бы и выйти за него замуж, если бы он ее позвал. По словам Стюарт, во всех своих отношениях она не была «случайным человеком» и относилась к ним серьёзно.

О романе актеров заговорили в 2008 году, когда они начали сниматься в первой части вампирской саги. Но Кристен и Роберт все отрицали, пока в 2011-м не начали появляться на всех мероприятиях вместе, а потом съехались. Эти отношения нельзя было назвать спокойными и стабильными: пара постоянно сходилась и расходилась, а в 2013 году окончательно распалась.

После расставания с Патинсоном актриса начала встречаться с девушкой – ее новой пассией стала личная ассистентка Алисия. Отношения продлились 3 года, и все шло к помолвке влюбленных, но после пара рассталась. Следующей избранницей стала французская певица Соко, а после нее у Кристен завязались отношения с ангелом Victoria's Secret Стеллой Максвелл.