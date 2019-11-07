Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 0

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Патинсоном

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Патинсоном
Фото: Стоп-кадр из фильма

Известная американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность после выхода на экраны вампирской саги «Сумерки», рассказала, из-за чего рассталась с Робертом Паттинсоном.

Изначально фанаты считали, что пара распалась из-за того, что Кристен начала встречаться с женатым режиссёром фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Как выяснилось спустя несколько лет после расставания, причиной разрыва отношений стали назойливые папарацци и журналисты. Именно они, по словам Стюарт, во всём виноваты, так как мешали паре выражать свои чувства.

«Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это отстой», – цитирует Life актрису.

При этом она призналась, что Роберт был её первой любовью и серьёзность тех чувств не вызывает у неё сомнений. Она заявила, что согласилась бы и выйти за него замуж, если бы он ее позвал. По словам Стюарт, во всех своих отношениях она не была «случайным человеком» и относилась к ним серьёзно.

О романе актеров заговорили в 2008 году, когда они начали сниматься в первой части вампирской саги. Но Кристен и Роберт все отрицали, пока в 2011-м не начали появляться на всех мероприятиях вместе, а потом съехались. Эти отношения нельзя было назвать спокойными и стабильными: пара постоянно сходилась и расходилась, а в 2013 году окончательно распалась.

После расставания с Патинсоном актриса начала встречаться с девушкой – ее новой пассией стала личная ассистентка Алисия. Отношения продлились 3 года, и все шло к помолвке влюбленных, но после пара рассталась. Следующей избранницей стала французская певица Соко, а после нее у Кристен завязались отношения с ангелом Victoria's Secret Стеллой Максвелл.

Просмотров всего: 184

#кино #шоу-бизнес

распечатать


Культура

Полтора часа счастья: в «Благовещенске» продлили показ фильма-концерта Аллы Пугачевой
В России и мире

Родные Заворотнюк прокомментировали заявление Татьяны Навки
В России и мире

Лариса Гузеева прокомментировала обнаружение опухоли у юной дочери
В России и мире 2

Оксана Самойлова скоро родит четвертого ребенка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь