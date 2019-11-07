В России появился сервис по аренде «айфонов»

Крупнейший продавец техники Apple re:Store и компания Forward Leasing запустили сервис лизинга iPhone, сообщила Forward Leasing на своем сайте. Сейчас есть возможность взять в лизинг пять моделей iPhone.

В каталоге на сайте в лизинг доступны iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. За аренду нужно будет платить раз в месяц. К примеру, ежемесячный платеж за iPhone 11 с 64 Гб составляет 3 940 рублей, за iPhone 11 Pro Max – 5 950 рублей.

После года аренды участник сервиса может выкупить смартфон или бесплатно заменить использованный iPhone на новую модель. Обмен возможен только в случае «отличного состояния» смартфона, пишет «Коммерсант».

В прошлом году впервые в России появилась услуга лизинга смартфонов. Ее запустил южнокорейский производитель Samsung. Взять в аренду можно было только флагманские на тот момент смартфоны Samsung (Galaxy S9 и S9+, Note9).