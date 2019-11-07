Полтора часа счастья: в «Благовещенске» продлили показ фильма-концерта Аллы Пугачевой

Фильм-концерт с участием Примадонны – «Алла Пугачева. Тот самый концерт» – вызвал такой ажиотаж у зрителей, что было принято решение продлить его показ. Посмотреть фильм можно ежедневно в 11 часов утра в зале на 40 мест.

Выбор времени для сеанса в киноцентре объяснили тем, что большой популярностью фильм пользуется у людей старшего поколения, в том числе у зрителей пенсионного возраста.

Прокат «Того самого концерта» начался 31 октября. Амурчане увидели его первыми в стране. В картине Алла Борисовна исполнила некоторые хиты и новые композиции. Зрители были под большим впечатлением. Они подпевали прямо во время сеанса, а некоторые от избытка чувств даже плакали.

«Полтора часа счастья», – так после завершения сеанса описала увиденное одна из зрительниц.

«Алла Борисовна – это, конечно, чудо нашего времени. Это такой драматический талант! И слава богу, что она вышла к людям. Хотя чувствуется, что ей тяжеловато. Надо массово сделать по стране такой прокат. Жаль, что нет его рекламы. Мы в полном восторге», – поделилась впечатлением зритель Мария Якименко.

«Я даже плакала, у меня нет слов, это что-то невероятное. Все песни, даже те, что еще не вышли, я их уже пела. Это было невероятно. Я плакала почти весь концерт. Хотелось аплодировать, но понимала, что это кинозал и этого делать нельзя», – рассказала Софья Куприенко.

Фильм имел такой успех, что в выходные не всем желающим хватило билетов. Зрители считают, что это связано с тем, что показывали картину в небольшом зале. В киноцентре ообъяснили, что остальные залы были заняты под другие показы.

Из-за большого спроса прокатчики решили продлить показ фильма о концерте Примадонны еще как минимум на неделю. «Пока люди ходят, мы с удовольствием дадим им возможность посмотреть», – сказал менеджер киноцентра.