В Приамурье пресекли незаконную добычу песка

Амурское министерство природных ресурсов во взаимодействии с областным УФСБ в ходе рейда в Ивановском районе пресекли незаконную добычу песка в окрестностях села Петропавловка. Добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществлялась при помощи гусеничного экскаватора и грузового самосвала.

Участники незаконной добычи полезных ископаемых не смогли предъявить ни документов на право пользования земельным участком, ни лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка.

Действия лиц, осуществляющих незаконное недропользование, попадают под действие части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». В связи с этим техника, явившаяся орудиями совершения административного правонарушения, была изъята, сообщает амурское министерство природных ресурсов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств административного дела, а также лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи песка. По их результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.