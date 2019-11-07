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7ноября
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сегодня, 16:31 0

В Приамурье пресекли незаконную добычу песка

В Приамурье пресекли незаконную добычу песка
Фото: https://www.instagram.com/p/B4jggQSqR3E/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Амурское министерство природных ресурсов во взаимодействии с областным УФСБ в ходе рейда в Ивановском районе пресекли незаконную добычу песка в окрестностях села Петропавловка. Добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществлялась при помощи гусеничного экскаватора и грузового самосвала.

Участники незаконной добычи полезных ископаемых не смогли предъявить ни документов на право пользования земельным участком, ни лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка.

Действия лиц, осуществляющих незаконное недропользование, попадают под действие части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». В связи с этим техника, явившаяся орудиями совершения административного правонарушения, была изъята, сообщает амурское министерство природных ресурсов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств административного дела, а также лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи песка. По их результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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#закон

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