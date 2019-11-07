Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:30 2

Амурскую область посетит главный инспектор МВД России

Амурскую область посетит главный инспектор МВД России
Фото: 25.мвд.рф

Амурскую область с рабочим визитом посетит главный инспектор МВД России полковник полиции Юрий Плющ. Он проведет личный прием граждан в Благовещенске по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Амурчане могут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы УМВД России по Амурской области и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан будет осуществляться 16 ноября с 09:00 в приемной амурского управления МВД по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 185 (вход с торца здания, со стороны улицы 50-летия Октября).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (4162) 59-40-10, 8 (4162) 59-40-53. Гражданину необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 400

#визиты

распечатать


Общество 1

Преподаватель из Сиэтла собрал со студентами АмГУ модель ракеты «Патриот»
Общество

Командующий войсками ВВО прибыл в Амурскую область

Общество 2

В Приамурье прибыла делегация японской компании Takakita
Спорт

В Благовещенск прилетел именитый тренер по плаванию Михаил Зубков

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    46 минут назад

    В сауне девочек принимать будет...И халявный коньяк хлестать)))

  • Evelina777

    Evelina777
    3 минуты назад

    Толку от его приема..как-будто хочет что-то новое услышать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь