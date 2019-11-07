Амурскую область посетит главный инспектор МВД России

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Амурскую область с рабочим визитом посетит главный инспектор МВД России полковник полиции Юрий Плющ. Он проведет личный прием граждан в Благовещенске по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Амурчане могут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы УМВД России по Амурской области и подчиненных территориальных органов.

Прием граждан будет осуществляться 16 ноября с 09:00 в приемной амурского управления МВД по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 185 (вход с торца здания, со стороны улицы 50-летия Октября).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (4162) 59-40-10, 8 (4162) 59-40-53. Гражданину необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.