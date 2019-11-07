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7ноября
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сегодня, 16:29 0

Родные Заворотнюк прокомментировали заявление Татьяны Навки

Родные Заворотнюк прокомментировали заявление Татьяны Навки
Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Татьяна Навка заявила, что все деньги, собранные за проданные билеты на ледовое шоу, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк. Родные болеющей звезды прервали длительное молчание и прокомментировали действия Навки.

Новое сообщение появилось на странице, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк в Инстаграме. Аккаунт ведут родные актрисы, но также проскальзывала информация, что написанием постов занимается рабочая группа Андрея Малахова. В публикации близкие поблагодарили всех, кто искренне сопереживает артистке, в частности Татьяну Навку и ее компанию «Навка Шоу» за помощь и участие в борьбе с болезнью Анастасии Заворотнюк.

Автор поста пожелал ее команде успеха и уточнил, что появившиеся в СМИ сообщения об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии не соответствуют действительности.

«Инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу», – сообщает в публикации. Родственники Заворотнюк подчеркнули, что просят от общественности только добрых мыслей и пожеланий здоровья артистке.

Ранее на сайте, посвященном шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление о том, что компания передаст все средства с показа спектакля «Аленький цветочек» 10 ноября в поддержку Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с раком. Муж актрисы Петр Чернышев задействован в нескольких ледовых шоу фигуристки, причем в главных ролях, сообщает «Дни.ру».

«Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», – отмечается в официальном заявлении. Для общественности эти действия спортсменки оказались неожиданными.

Татьяна Навка подчеркнула: «Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное – за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом».

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#жизнь #шоу-бизнес

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