Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Речь идет о домах с износом более 70 %. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию Минстроя. Инициативу ведомства должны обсудить 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Сейчас в стране 25 миллионов квадратных метров таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся. Однако есть риск, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.

Дома с износом более 70 %, которые не признали аварийными, могут включить в региональные программы капремонта, а точнее, в трехлетние подпрограммы. В этих зданиях будут проводиться только необходимые работы — чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии до тех пор, пока дома не будут переведены в аварийный фонд.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя, подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Его положения сейчас обсуждаются на различных площадках.

Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда. А также поиска непрерывно действующих инструментов переселения граждан из непригодных для жизни домов.

В 2019-2024 годы планируется переселить 530 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров аварийных домов. На это планируется потратить более 507 миллиардов рублей, из которых 431 миллиард – федеральные деньги. Всего по итогам третьего квартала 2019 года в России насчитывается 54,7 тысячи аварийных домов общей площадью 16 миллионов квадратных метров, сообщили в Минстрое.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 9 месяцев этого года аварийным было признано 2,28 миллиона квадратных метров жилья. Больше всего таких домов находится в Республике Саха (Якутия), Кемеровской и Архангельской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, формирующий новые механизмы расселения аварийного жилья. Помимо подпрограммы для домов с высокой степенью износа, в числе новелл — конкретизация критериев и порядка признания зданий аварийными и наделение региональных властей правом устанавливать меры дополнительной поддержки для переселенцев.

При этом само понятие «ветхое жилье» из законопроекта, разработанного Минстроем, было исключено. Как пояснял вице-премьер Виталий Мутко, было решено не множить юридические понятия — то есть не разделять ветхое и аварийное жилье, тем более что сложно установить критерии первого.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин поддержал исключение термина «ветхое жилье» из законопроекта. Если бы в документе было сразу два понятия, то у региональных властей появилась бы возможность для манипуляций, считает он. «До ветхого жилья очередь или никогда бы не дошла, или дошла бы через многие годы», – пояснил Ионин.

Однако вопрос о том, как поступать с домами с высоким износом – от 66-70 %, остается открытым и потому самым дискуссионным, отметил член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов.

По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66-70 % относилось более 231 тысячи зданий (82 миллиона квадратных метров), с износом свыше 70 % – более 101 тысячи (25 миллионов квадратных метров). Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными.

По словам Ильи Осипова, вопрос о домах с высокой степенью износа стал одним из центральных на расширенном рабочем совещании комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ в Ярославле 1 ноября. На мероприятии присутствовали представители почти 40 регионов. Они отмечали, что зданий, близких к аварийным, очень много. Они не получают этот статус, но и ремонтировать их по стандартной программе капремонта зачастую невозможно — это слишком дорого, сказал парламентарий. Этот вопрос снова обсудят во время парламентских слушаний комитета 7 ноября.

По данным генерального директора АО «КТБ ЖБ» Артёма Давидюка, средняя стоимость капремонта домов с износом менее 65 % составляет около 30 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Ремонт одного жилого здания обходится примерно в 13,7 миллиона рублей, добавила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

По данным АРОКР, сейчас взнос на капремонт в среднем по стране составляет около 7,24 рубля в месяц за 1 квадратный метр.

Цена ремонта зданий с износом более 65 % дороже примерно на треть — 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр. А дома с износом свыше 70% требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100–120 тысяч рублей за 1 квадратный метр в зависимости от типа здания, его площади, конструкции, возраста, добавил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. Цена всех работ начинается от 40 миллиона рублей за дом, отметил он.

По мнению эксперта, расходы на поддерживающее содержание зданий по подпрограмме Минстроя могут быть меньше в 2,5–3 раза. По оценке Артёма Давидюка, стоимость самых необходимых видов работ по домам, включенным в подпрограмму, составит в среднем 10 тысяч рублей за 1 квадратный метр. В этом случае взносы россиян за капремонт вряд ли повысятся, считает Анна Мамонова.

Однако, по мнению Дмитрия Ионина, подпрограмма предполагает ремонт за счет граждан фактически аварийного жилья, которое проще снести и расселить. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева согласна, что эти «дома, по-хорошему, стоит включать в программу по расселению аварийного жилья».

Ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук предполагает, что в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме может начаться дискуссия о том, что деньги, которые будут тратиться по сути вхолостую, могли бы пойти сразу на создание альтернативного жилого фонда. Он также отметил, что подпрограмма вряд ли обеспечит устойчивое сокращение аварийного жилья, поскольку только оттянет решение проблемы, а не закроет ее.