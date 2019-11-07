Ректором АмГУ избран Андрей Плутенко

Фото: Амур.инфо

7 ноября в Благовещенске выбрали нового ректора Амурского государственного университета. Руководить вузом будет Андрей Плутенко. Он получил 109 голосов. Второй кандидат на этот пост, Аркадий Козырь, набрал 10 голосов.

Выборы прошли на конференции работников и обучающихся университета путем тайного голосования.

О том, что Андрей Долиевич собирается вернуться в АмГУ Амур.инфо сообщало в сентябре. Тогда выяснилось, что Плутенко планирует стать одним из кандидатов на должность ректора. Вторым кандидатом на этот пост стал декан инженерно-физического факультета, доцент, кандидат технических наук Аркадий Козырь. Обе кандидатуры прошли аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как сообщало Амур.инфо, 24 октября было принято решение освободить Андрея Долиевича с должности зампреда регионального правительства. Этот пост он занял в августе 2018 года, врио ректора был назначен Андрей Лейфа. По информации источника, заслуживающего доверия, теперь на должность заместителя председателя правительства Амурской области назначат министра образования Светлану Яковлеву, которая будет совмещать обе должности.

Андрей Плутенко избран на должность ректора сроком до 5 лет. Впервые этот пост он занял в октябре 2012 года.