В Минобороны не подтвердили информацию об угрозе изнасилованием Шамсутдинову
В Минобороны РФ назвали информационным вбросом показания Рамиля Шамсутдинова, которые опубликовал Telegram-канал Baza. В публикации сообщалось, что причиной расстрела солдатом сослуживцев в воинской части в Забайкалье могли быть угроза изнасилованием и неуставные отношения.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью. Цель информационного вброса – очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
Как сообщало Амур.инфо, издание Baza опубликовало показания солдата-срочника, в которых он рассказал, что сослуживцы отбирали у него телефон, деньги и обещали «опустить». Кроме этого, источник «Коммерсанта», близкий к следствию, подтверждал факт жестких неуставных отношений в части.
25 октября в воинской части, расположенной в поселке Горный Забайкальского края, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.
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