В Минобороны не подтвердили информацию об угрозе изнасилованием Шамсутдинову

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, является абсолютной ложью. Цель информационного вброса – очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Как сообщало Амур.инфо, издание Baza опубликовало показания солдата-срочника, в которых он рассказал, что сослуживцы отбирали у него телефон, деньги и обещали «опустить». Кроме этого, источник «Коммерсанта», близкий к следствию, подтверждал факт жестких неуставных отношений в части.

25 октября в воинской части, расположенной в поселке Горный Забайкальского края, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.