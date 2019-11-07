Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:27 0

Благовещенец стал жертвой мошенничества и лишился 800 тысяч рублей

Благовещенец стал жертвой мошенничества и лишился 800 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жителя столицы Приамурья 1973 года рождения. В отношении горожанина были совершены мошеннические действия, и он лишился крупной суммы денег.

Потерпевший пояснил, что ему с неизвестного номера позвонила женщина, которая представилась менеджером брокерской компании и убедила открыть у них валютный счет. Благовещенец согласился. После этого ему поступил звонок уже с другого номера от девушки, якобы его личного брокера, которая попросила внести на счет 100 долларов и поучаствовать в покупке акций. Потерпевший выполнил и эти действия. Также компания предоставила ему кредит. Гражданину сообщили, что он заработал 9 тысяч долларов. Мужчине объяснили, что для вывода денег со счета необходимо заплатить определенную сумму. Потерпевший перевел ее на указанный злоумышленниками счет и сделал заявку на вывод денежных средств. Затем горожанину позвонил «финансовый директор» с разъяснением о необходимости открытия еще одного счета, чтобы вывести деньги. Благовещенец заподозрил мошенничество и обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в общей сложности житель областного центра лишился более 800 тысяч рублей. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Просмотров всего: 249

#криминал #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия

В Минобороны не подтвердили информацию об угрозе изнасилованием Шамсутдинову

сегодня, 15:37
Происшествия

В амурском селе молодые люди расплатились 5-тысячной купюрой «банка приколов»

Общество 4

Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда
Общество

Соцдоплату к пенсиям амурчанам с января 2020 года будет выплачивать соцзащита
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь