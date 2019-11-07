Благовещенец стал жертвой мошенничества и лишился 800 тысяч рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жителя столицы Приамурья 1973 года рождения. В отношении горожанина были совершены мошеннические действия, и он лишился крупной суммы денег.

Потерпевший пояснил, что ему с неизвестного номера позвонила женщина, которая представилась менеджером брокерской компании и убедила открыть у них валютный счет. Благовещенец согласился. После этого ему поступил звонок уже с другого номера от девушки, якобы его личного брокера, которая попросила внести на счет 100 долларов и поучаствовать в покупке акций. Потерпевший выполнил и эти действия. Также компания предоставила ему кредит. Гражданину сообщили, что он заработал 9 тысяч долларов. Мужчине объяснили, что для вывода денег со счета необходимо заплатить определенную сумму. Потерпевший перевел ее на указанный злоумышленниками счет и сделал заявку на вывод денежных средств. Затем горожанину позвонил «финансовый директор» с разъяснением о необходимости открытия еще одного счета, чтобы вывести деньги. Благовещенец заподозрил мошенничество и обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в общей сложности житель областного центра лишился более 800 тысяч рублей. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.