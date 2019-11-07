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сегодня, 15:21 0

На обоих берегах Амура пройдет международный турнир по настольному теннису

На обоих берегах Амура пройдет международный турнир по настольному теннису
Фото: pixabay.com

В Благовещенске и Хэйхэ состоится турнир по настольному теннису. Договоренность об этом была достигнута между губернатором области Василием Орловым и мэром Хэйхэ Ма Ли. Соревнования пройдут с 19 по 24 ноября в два этапа.

Первый, с официальным открытием, состоится в городе Хэйхэ. Именно там спортсмены начнут борьбу за медали. В Благовещенск команды прибудут 22 ноября. В этот же день для китайской делегации проведут культурную программу.

Продолжатся соревнования 23 ноября в зале Благовещенского политехнического колледжа. Там состоятся финальные встречи на звание лучших юных теннисистов. Закрытие турнира запланировано на 24 ноября на российской стороне.

Представлять сборную России будут команды из Благовещенска, Тынды, Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Это мальчики и девочки до 14 лет, всего 35 спортсменов. Столько же теннисистов примут участие с китайской стороны, сообщает амурское правительство.

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#дети #Китай #спорт

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