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Лариса Гузеева прокомментировала обнаружение опухоли у юной дочери

Лариса Гузеева прокомментировала обнаружение опухоли у юной дочери
Фото: instagram.com/toons_n_spoons/?hl=ru

У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили опухоль. Об этом 19-летняя девушка сообщила в Инстаграме.

Бухарова опубликовала в соцсети фотоснимок из кабинета врача и сопроводила его подписью «Опухоль вернулась».

«Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», – подписала следующую историю девушка.

По словам Бухаровой, если ей придется удалять образование, она сделает себе татуировку. Девушка отмечает, что для нее это будет уже не первая подобная операция.

В прошлом году дочь известной артистки рассказывала о предстоящем хирургическом вмешательстве, однако не уточняла, с чем именно связан ее недуг.

Лариса Гузеева подтвердила, что у ее дочери Ольги есть опухоль, но успокоила общественность, что это доброкачественное новообразование. «Ну, послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек», – цитирует Гузееву Teleprogramma.pro.

Теперь фанаты гадают, что это за заболевание, которым страдают девушки в юном возрасте.

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#здоровье #шоу-бизнес

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