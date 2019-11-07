Преподаватель из Сиэтла собрал со студентами АмГУ модель ракеты «Патриот»

6 ноября в Амурском госуниверситете в Благовещенске прошли лекции и практические занятия по ракетному моделированию преподавателя физики Колледжа Северного Сиэтла Трэйси Фурутани. Визит гостя из США в Приамурье стал возможен благодаря программе Фулбрайта, крупнейшей из финансируемых правительством США международных обменных программ в области образования.

В среду Трэйси Фурутани провел семинар для студентов аэрокосмических специальностей инженерно-физического факультета по теме «Практическое использование аппаратных платформ Ардуино для построения несложных бортовых систем». Позже преподаватель выступил уже перед всеми желающими и рассказал об условиях участия в крупнейших международных соревнованиях по ракетному моделированию IREC (Intercollegiate Rocket Engineering Competition, Spaceport America Cup), которые проводятся в США.

Также мистер Фурутани провел со студентами практическое занятие по сборке американской модели ракеты «Патриот», привезенной им из США. Как сообщается на сайте вуза, данное занятие вызвало огромный интерес студентов АмГУ, даже у тех из них, кто уже имел опыт сборки подобных моделей российского производства. Новичкам мастер-класс позволил получить ответы на вопросы о важности аэродинамической формы и выборе материалов для изготовления собственных летных прототипов. Теперь студенты АмГУ поставили цель сконструировать модель ракеты собственной разработки и запустить ее в рамках участия во всероссийском ракетостроительном чемпионате в следующем году в Калуге.

Следующая лекция и практическое занятие Трэйси Фурутани состоятся 8 ноября в 11:35 в аудитории № 109 главного корпуса Амурского государственного университета.

Фото: amursu.ru