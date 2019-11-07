Благовещенец пытался дать взятку за передачу телефона в СИЗО

Благовещенец пытался договориться с сотрудником одного из учреждений амурского УФСИН о передаче в СИЗО сотового телефона. За это амурчанин предложил должностному лицу 5 тысяч рублей. Взяткодателя задержали с поличным.

О случившемся сотрудник уведомил отдел собственной безопасности УФСИН. Гражданину была назначена встреча. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благовещенца задержали. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа амурского следственного управления СКР, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области. Преступление расследовалось Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области. Прокуратура Благовещенска направила уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В соответствии с УК РФ взяткодателю грозит до года лишения свободы.

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Любовь Чуприна