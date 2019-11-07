Амурчанин стал победителем финала Кубка России по компакт-спортингу

Фото: shooting-academy.ru

Стрелок из Благовещенска Сергей Калашников стал победителем финала Кубка России по компакт-спортингу в категории «С». Турнир прошел 1-3 ноября на территории стрелкового комплекса «Олимпиец» Санкт-Петербурга.

Результат Сергея составил 160 сбитых мишеней из 200 возможных. Победа далась амурчанину в упорной борьбе. Захватив лидерство в своей группе после первого дня, к началу третьего дня Калашников уже отставал от главного конкурента на две мишени. В заключительный день соревнований Сергей проявил хладнокровие и упорство, показав результаты на последних двух сериях 17/25 и 21/25 и опередив соперников по тройке на 1 и 2 мишени соответственно.

Кроме того, финал Кубка России явился завершающим турниром в зачете Кубка России по компакт-спортингу 2019 года, куда, помимо финала, входят 11 этапов, проводящихся на различных стрелковых стендах России в течение года. В итоговый результат Кубка России входят 3 показателя: 2 лучших результата, показанных стрелками в течение года на этапах Кубка России, и результат непосредственно финала. По итогам 2019 года Сергей Калашников занял почетное 3-е место среди стрелков категории «С», набрав 288 очков из 300 возможных. В зачет итогового результата Калашникова пошли, помимо финала Кубка, 11 место на 1-м этапе Кубка России в Краснодаре (СК «Дубрава») и 2 место на 5-м этапе Кубка России в Москве («Спортинг Клуб Москва»), пишет сайт Shooting-academy.ru.

Отмечается также отличное выступление Сергея Калашникова на Кубке губернатора Тульской области (август 2019 года), где амурчанин также стал победителем в свой группе, выиграв новое ружье — МЦ22-12.

В планах Сергея на 2020 год – переход в группу «В» и стрельба в этой группе на уровне пятерки лучших стрелков.

2019 год выдался удачным для стендовых стрелков Амурской области. Помимо успехов Сергея Калашникова, еще один стрелок – Артем Козлов – стал чемпионом России 2019 года по компакт-спортингу в категории «Юниоры», показав очень высокий результат – 170/200.