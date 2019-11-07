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7ноября
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сегодня, 14:28 1

В Благовещенске ограничили продажу билетов на «пумы»

В Благовещенске ограничили продажу билетов на «пумы»
Фото: https://www.instagram.com/p/B4jUMrIIq0V/?igshid=b9ukacbepa5n

С 7 ноября в Благовещенске ввели ограничение на продажу билетов на «пумы». Такие меры приняли из-за плохих погодных условий.

«В связи со сложной ледовой обстановкой – гидро- и метеоусловиями – с 7 ноября возможны задержки в движении судов на воздушной подушке. Количество рейсов сокращено, вводится ограничение по продаже билетов на СВП. Приносим извинения за предоставленные неудобства», – сообщает пассажирский порт «АмурАССО».

Ранее Амур.инфо сообщало о столпотворении на таможне в Благовещенске. Там люди с раннего утра стоят в очереди и не могут купить билеты. Информации об отправках и причинах задержки амурчанам не давали.

Осенняя навигация судов на воздушных подушках на реке Амур началась в этом году 3 ноября.

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#транспорт #Китай

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Комментарии
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  • Альтер

    Альтер
    24 минуты назад

    погода то да-только вот раньше одно ООО продавало (когда рулил Сушков) а теперь 9 предприятий не могут продажу попилить)))))

    Рынок однако

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