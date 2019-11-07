В Благовещенске ограничили продажу билетов на «пумы»

С 7 ноября в Благовещенске ввели ограничение на продажу билетов на «пумы». Такие меры приняли из-за плохих погодных условий.

«В связи со сложной ледовой обстановкой – гидро- и метеоусловиями – с 7 ноября возможны задержки в движении судов на воздушной подушке. Количество рейсов сокращено, вводится ограничение по продаже билетов на СВП. Приносим извинения за предоставленные неудобства», – сообщает пассажирский порт «АмурАССО».

Ранее Амур.инфо сообщало о столпотворении на таможне в Благовещенске. Там люди с раннего утра стоят в очереди и не могут купить билеты. Информации об отправках и причинах задержки амурчанам не давали.

Осенняя навигация судов на воздушных подушках на реке Амур началась в этом году 3 ноября.