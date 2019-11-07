В амурском селе молодые люди расплатились 5-тысячной купюрой «банка приколов»

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал информацию о происшествии в селе Волково Благовещенского района. В одном из магазинов молодые люди расплатились 5-тысячной купюрой «банка приколов». Сведения прокомментировали в полиции.

«Сегодня утром в селе Волково по улице Ленина, 60/1, в продовольственный магазин зашли трое молодых людей, два парня и девушка. Вместо денег ребята сунули продавцу обычную закладку. Естественно, продавец заметила подвох, на что тройня ответила, что их обманули и рассчитались с ними за работу такой купюрой. На предложение продавца вызвать полицию молодые люди сказали, что заменят купюру на настоящую, но вместо этого дали продавцу вторую такую же закладку для книг, спешно собрали продукты и удалились», – информирует паблик.

Отмечается, что продавец успела сделать фотографию этих людей лишь на выходе. Также женщина сообщила, что не знает всех троих, скорее всего, они не местные.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в полицию не поступало заявлений по поводу данного происшествия. Тем не менее стражи порядка проводят проверку. Ранее в МО МВД России «Благовещенский» поступали два сообщения о том, что граждане рассчитывались за товар билетами «банка приколов» в виде 5-тысячных купюр. Данные факты зарегистрированы, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, проводится расследование.