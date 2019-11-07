Владимир Познер назвал российское телевидение «одноногим генералом»

Известный тележурналист Владимир Познер, отвечая на вопрос, почему россияне все меньше смотрят телевизор и все чаще получают информацию из Сети, сравнил российское телевидение с генералом без ноги. По его словам, это феномен исключительно России.

«Этот феномен, он же российский. Это не в Америке, это не во Франции, не в Германии, не в Англии: BBC, SKY смотрят со страшной силой. Это у нас не смотрят телевизор. А почему не смотрят? Ну ответ-то очевидный, потому что телевидение не устраивает людей, не устраивает прежде всего по информации: единая, понятно какая.

У Фазиля Искандера, была замечательная притча о том, как объявили награду тому человеку, который нарисует лучший портрет генерала, очень маленького роста, который потерял ногу во время одного сражения. Победил художник, который нарисовал такую картину: генерал сидит на коне, причем правильной ногой, то есть в профиль. Нога, которой нет, ее не видно. Вот у нас такое телевидение. Поэтому, понимая, что это не соответствует действительности, все больше и больше людей смотрят, где бы посмотреть, чтобы "не было ноги"», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Он, правда, уточнил, что в основном речь идет о молодежи, потому что «она чувствует фальшь, а там [в интернете] вроде бы люди говорят свое мнение».

При этом, по мнению журналиста, вряд ли стоит говорить о гибели ТВ в будущем. «Я не думаю, что телевидение погибнет вообще. Наоборот. Я даже думаю, что в будущем в квартирах одна стена будет телевизионным экраном и люди будут надевать какой-то аппарат и входить в телевизор, принимать участие в том, что там происходит. Невероятно интересные вещи. Но у нас, пока будет та система, которая сегодня существует, да, телевидение будет терять. И как мне сказало одно высокопоставленное лицо: каждый год телевидение теряет порядка трехсот тысяч зрителей в нашей стране», – подытожил Познер.