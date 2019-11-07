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7ноября
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сегодня, 14:10 2

Амурские коммунисты празднуют 102 годовщину Великого Октября (фото)

Амурские коммунисты празднуют 102 годовщину Великого Октября (фото)
Фото: Амур.инфо

7 ноября в Благовещенске амурские коммунисты отпраздновали годовщину Октябрьской социалистической революции. Днем шествие стартовало от площади Победы до площади Ленина. Затем состоялся митинг.

С годовщиной амурских коммунистов поздравил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

«Историки всего мира на вопрос о самом значимом событии 20 века уверенно ставят Октябрь на первое место! Без Октября 1917 года не было бы ни мая 1945, ни апреля 1961 года. Революция превратила мечты в реальность. Было создано первое в мире государство социальной справедливости – Союз Советских Социалистических Республик. СССР стал новой вехой человеческой цивилизации и культуры», – говорится в поздравлении Романа Кобызова.

На сайте Амурского обкома КПРФ размещено поздравление председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

«Это день, когда нужно воздать славу тому, что совершили наши предки во главе с Лениным и партией большевиков. Они так стремились видеть свою Родину грамотной, могучей, богатой, справедливой и счастливой! Эту мечту они превратили в дело своей жизни — и добились ее воплощения! Изумленный мир увидел, как из руин рухнувшей империи восстала Советская Держава», – пишет Геннадий Зюганов.

Митинги в честь годовщины Октября 7 ноября проходят в 15 населенных пунктах Амурской области. В их числе Белогорск, Свободный, Райчихинск, Прогресс, Екатеринославка, Ивановка, Константиновка и другие муниципалитеты.

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#политика #праздники

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    56 минут назад

    Кто эти все безработные люди?

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    тут не праздновать, тут скорбеть пора.

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