Благовещенцы сообщают о столпотворении на таможне

7 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на работу пассажирского порта «АмурАССО». Амурчане сообщают о проблемах с организацией переправы пассажиров.

«С 8 часов утра стоим в очереди, не можем купить билеты. В данный момент в зале ожидания порядка 300 человек пытаются купить билеты. Есть приезжие из других городов, пассажиры с детьми. Информации об отправках и причинах задержки нет. Есть информация, что люди занимали очередь еще вчера, но так билеты и не купили», – сообщили в редакцию.

Агентство обратилось за комментариями в пассажирский порт и в пресс-службу министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, осенняя навигация судов на воздушных подушках на реке Амур началась в этом году с 3 ноября. По расписанию, перевозка пассажиров и багажа осуществляется с 09:00 до 17:00. Отход последнего судна из России – в 16:30.