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сегодня, 13:38 6

Благовещенцы сообщают о столпотворении на таможне

Благовещенцы сообщают о столпотворении на таможне

7 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на работу пассажирского порта «АмурАССО». Амурчане сообщают о проблемах с организацией переправы пассажиров.

«С 8 часов утра стоим в очереди, не можем купить билеты. В данный момент в зале ожидания порядка 300 человек пытаются купить билеты. Есть приезжие из других городов, пассажиры с детьми. Информации об отправках и причинах задержки нет. Есть информация, что люди занимали очередь еще вчера, но так билеты и не купили», – сообщили в редакцию.

Агентство обратилось за комментариями в пассажирский порт и в пресс-службу министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, осенняя навигация судов на воздушных подушках на реке Амур началась в этом году с 3 ноября. По расписанию, перевозка пассажиров и багажа осуществляется с 09:00 до 17:00. Отход последнего судна из России – в 16:30.

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#транспорт #Китай #таможня

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Каждый год одно и то же...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Потерпите немного, сейчас мост достроят и канатку. Будет выбор где очередях стоять.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    никогда такого не было и тут опять))))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус! )))

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    inoyникогда такого не было и тут опять))))


    В межнавигационный период, во время ледохода, это нормальное явление. Каждый год так происходит.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    я о том же)))

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