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7ноября
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сегодня, 13:35 0

Китаянка сменила фамилию, чтобы незаконно перебраться в Россию

Китаянка сменила фамилию, чтобы незаконно перебраться в Россию
Фото: Амур.инфо

Жительница КНР дважды незаконно пересекла российскую госграницу. Въезжать в Россию на протяжении пяти лет китаянке запретили после неоднократного привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране. Женщина решила пересечь границу незаконно, чтобы отправиться на заработки.

Для этого она официально сменила фамилию, получила паспорт и однократную визу. Затем женщина прибыла в РФ и на пограничном контроле пункт пропуска «Екатеринбург-Кольцово» предъявила для проверки новые документы. Однако сотрудники выявили факт смены фамилии и отправили ее по обратному маршруту в Харбин. Оттуда нарушительница прибыла в Хэйхэ и решила незаконно пересечь границу через таможню в Благовещенске.

В пункте пропуска областного центра женщина также воспользовалась новым паспортом. Сотрудник пограничного контроля, введённый в заблуждение, разрешил ей выход из зоны пограничного контроля. После этого из Благовещенска китаянка поехала в Самару на работу.

В итоге женщину судили. На заседании китаянка вину признала полностью. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает Благовещенский городской суд.

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