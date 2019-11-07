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7ноября
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сегодня, 13:32 9

Все претенденты на должность депутата заксобрания Приамурья прошли регистрацию

Все претенденты на должность депутата заксобрания Приамурья прошли регистрацию
Фото: Амур.инфо

В Амурской области завершилась регистрация кандидатов на должность депутата законодательного собрания. Все четверо претендентов, заявивших о желании занять место в амурском парламенте, зарегистрированы.

Об этом говорится на сайте Амурского избиркома. Таким образом, в избирательном бюллетене в день выборов будут 4 имени: Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ, Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России», либерал-демократ Дмитрий Волобуев и справедливоросс Николай Дёма.

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»).

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • маузер

    маузер
    1 час назад

    Топим за Ракутину!

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    1 час назад

    Место КПРФ вместе с ее кандидатами на свалке истории.

    только ЛДПР - самая прогрессивная партия Амурской области.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Грюмидыч

    Место КПРФ вместе с ее кандидатами на свалке истории.

    только ЛДПР - самая прогрессивная партия Амурской области.



    Место ЛДПР там же. Все, абсолютно все!, партии политического небосклона так или иначе успели осрами...дискредитировать себя.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ, Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России», либерал-демократ Дмитрий Волобуев и справедливоросс Николай Дёма



    Широка страна, а отступать некуда! ©

    Дохрена народу, а выбрать не кого!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Вот кого надо в депутаты!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Что там уже порешали что с бензином делать? Показали что проголосовали за то чтобы проверили, но ЕР не стала кнопочки тыкать и все партии слились? А нафиг тогда вообще нужны партии если не на что не влияют и ничего не решают?

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Noir

    Что там уже порешали что с бензином делать? Показали что проголосовали за то чтобы проверили, но ЕР не стала кнопочки тыкать и все партии слились? А нафиг тогда вообще нужны партии если не на что не влияют и ничего не решают?



    И решают, и влияют... НО! Не на пользу народу.

  • Александр II

    Александр II
    44 минуты назад

    Oldlord

    Вот кого надо в депутаты!



    Поддерживаю! За неё точно проголосовал бы!)

  • V.M.

    V.M.
    28 минут назад



    Почти 60 % россиян выступают за решительные перемены в стране (10) +5



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