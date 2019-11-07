Все претенденты на должность депутата заксобрания Приамурья прошли регистрацию

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В Амурской области завершилась регистрация кандидатов на должность депутата законодательного собрания. Все четверо претендентов, заявивших о желании занять место в амурском парламенте, зарегистрированы.

Об этом говорится на сайте Амурского избиркома. Таким образом, в избирательном бюллетене в день выборов будут 4 имени: Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ, Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России», либерал-демократ Дмитрий Волобуев и справедливоросс Николай Дёма.

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области продут 22 декабря. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный»).

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.