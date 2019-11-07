В Амурской области приостановили реорганизацию Зейской стоматологии

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Реорганизацию Зейской стоматологии приостановили. По информации ОНФ, решение об этом было принято на совещании в правительстве, чтобы «дополнительно просчитать связанные с ним риски и сохранить качество стоматологической помощи населению».

«На наш взгляд, идея реорганизации поликлиники нерациональна, хотя у областного минздрава другое мнение на этот счет. В связи с этим приостановка действий, направленных на трансформацию медучреждения, пойдет на пользу в урегулировании проблемного для города и района вопроса, позволит досконально разобраться в непростой ситуации и принять по ней взвешенное решение, чтобы не допустить непоправимых последствий», – сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

В амурском министерстве здравоохранения пояснили, что сейчас в учреждении ведется ревизионная проверка. «Решение о реорганизации стоматологической поликлиники в городе Зея было принято на основании результатов проверки, организованной минздравом региона в августе 2018 года. Данной проверкой были установлены нарушения финансовой дисциплины в части расходования средств фонда ОМС. Материалы проверки переданы в прокуратуру области. В настоящее время по ним проводятся следственные действия. Кроме того, в настоящее время Территориальным фондом ОМС ведется ревизионная проверка в учреждении. После проведения данных мероприятий будет принято решение о дальнейшем исполнении распоряжения правительства Амурской области от 03.08.2018 №104-р», – рассказали в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, сотрудники Зейской стоматологии недовольны тем, что учреждение хотят присоединять к Зейской больнице. Работники опасаются, что после присоединения финансовое положение стоматологии ухудшится и это отразится на качестве медицинской помощи. Медики требуют отменить решение о реорганизации и восстановить в должности прежнего руководителя – врача-стоматолога Игоря Томилова. С недавнего времени учреждение возглавляет Василий Шпинев.

«Решение о слиянии успешной поликлиники с пребывающей в кризисе больницей является поспешным и необоснованным. Врачи не хотят переходить в больницу и намерены уволиться полным составом, что может негативно отразиться на качестве высококвалифицированной стоматологической помощи населению», – говорится в сообщении Амурского отделения ОНФ. В конце октября в Зее прошел митинг против реорганизации поликлиники.

Также в октябре стало известно, что в Амурской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с денежными средствами в Зейской стоматологической поликлинике. В постановлении о возбуждении дела указано, что неустановленные лица из числа сотрудников медицинского учреждения якобы взимали плату с пациентов за некоторые услуги, а в информации для территориального ФОМС позиционировали их как бесплатные. Такими действиями ФОМС был нанесен ущерб в 250 тысяч рублей.