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Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября

Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября
Фото: pixabay.com

8 ноября ночью в Амурской области облачно с прояснениями, местами по западным районам пройдет слабый снег. Ветер с северо-запада подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 16...21, по северо-западу – местами до минус 27. По югу местами в облачности будет 10...15 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западного направления разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – 4...9, по крайним северным районам – 10...15 градусов мороза.

В Благовещенске ночью переменная облачность, слабый снег. Ветер с северо-запада подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 10...12 градусов мороза. Днем небольшая облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 4...6 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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