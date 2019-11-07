В Благовещенске временно не работают светофоры

Жителей Благовещенска предупреждают о том, что в городе временно не работают светофоры на одном из перекрестков. Информация появилась в Инстаграме мэрии.

«7-8 ноября в связи с ремонтом на высоковольтной линии 0,4 кВ с 09:00 до 16:30 не работают светофорные объекты на перекрестке Горького – Мухина. Движение здесь регулируют сотрудники ГИБДД», – уведомили городские власти.

Один из пользователей Инстаграма прокомментировал информацию следующим образом: «И вчера, и позавчера не работал… Вчера там вообще ДТП было с 4 машинами, и ни одного регулировщика».