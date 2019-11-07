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сегодня, 13:12 1

В Благовещенске временно не работают светофоры

В Благовещенске временно не работают светофоры
Фото: pixabay.com

Жителей Благовещенска предупреждают о том, что в городе временно не работают светофоры на одном из перекрестков. Информация появилась в Инстаграме мэрии.

«7-8 ноября в связи с ремонтом на высоковольтной линии 0,4 кВ с 09:00 до 16:30 не работают светофорные объекты на перекрестке Горького – Мухина. Движение здесь регулируют сотрудники ГИБДД», – уведомили городские власти.

Один из пользователей Инстаграма прокомментировал информацию следующим образом: «И вчера, и позавчера не работал… Вчера там вообще ДТП было с 4 машинами, и ни одного регулировщика».

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#транспорт

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Комментарии
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  • smoosy

    smoosy
    1 час назад

    Только что там ехала, экипажа ГИБДД не видно.

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