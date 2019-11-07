В Мазановском районе старый мост заменили на современную арку

В Мазановском районе Амурской области старый мост был заменен на современную арку. В результате устойчивое транспортное сообщение получили более 13 тысяч жителей района.

Старый деревянный мост на 183 километре через ручей Холодный региональной трассы Введеновка – Февральск – Экимчан был выведен из эксплуатации весной 2018 года из-за аварийного состояния. На период восстановительных работ на участке движение автомобильного транспорта осуществлялось по обустроенному временному объезду.

Приведение в исправное техническое состояние моста 1974 года постройки оказалось невозможным, так как часть прогонов пролетного строения была разрушена, а полотно проезжей части и заборные стенки имели следы гниения и частичного разрушения. Также на подходах к мосту через протоку отсутствовало барьерное и перильное ограждения.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, остро встала необходимость строительства нового искусственного сооружения.

Приступили к работам в августе 2018 года, после заключения контракта между подрядной организацией и ГКУ «Амурупрадор». Дорожниками был выполнен демонтаж закрытого для движения автотранспорта деревянного моста, устроено искусственное сооружение арочной конструкции, выполнено устройство земляного полотна и покрытия, обустройство и укрепительные работы.

Восстановление участка через протоку велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение неполных двух лет.

«После ввода реконструированного участка дороги будет в первую очередь обеспечен качественный беспрепятственный пропуск паводковых вод, а для жителей – устойчивое транспортное сообщение. В последние годы мы все видим, что природные явления, такие как проливные дожди, паводки, разливы амурских рек, и новые современные транспортные средства, увеличение тоннажа, трафика на трассах наносят колоссальный вред дорогам и мостам Приамурья. Перестроить или отремонтировать все в раз на региональный дорожный фонд невозможно, нужна поддержка из федерального бюджета. Мы занимаемся этим вопросом. Строительство мостов всегда требует больших затрат, но от размывов дороги нужно уберечь, обеспечить проезд нужно, поэтому принимаются решения где-то не восстанавливать мост, например, как здесь, а решить вопрос иначе, например, применить вот такое арочное сооружение. Где мост жизненно необходим, там ведутся работы по реконструкции мостов», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Фото: amurobl.ru