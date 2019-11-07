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7ноября
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сегодня, 12:55 4

Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда

Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда
Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК («Вымогательство»), ей грозит до 15 лет лишения свободы.

На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.

«Обнаружена вчера в районе полудня в состоянии комы уже. Диагноз — кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь, есть всякие подозрения», — рассказал адвокат обвиняемой Мурад Мусаев.

Мусаев добавил, что обвиняемая, отпущенная судом под домашний арест, несколько лет наблюдается у онколога, а также что на последнем заседании, состоявшемся 30 июня, ей пришлось вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия. сообщают «Известия».

Тогда же Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону арестовал Стришнюю на 1 месяц 25 суток, позднее продлив срок заключения под стражей. 10 октября экс-супругу Цеповяза выпустили из следственного изолятора под домашний арест.

Цеповяз осужден на 20 лет по делу об убийстве 12 человек бандой Сергея Цапка в станице Кущевской Краснодарского края, совершенном осенью 2010 года. Банда орудовала с 1998 по 2010 год и на ее счету 19 убийств.

Вячеслав Цеповяз ранее отбывал наказание в Амурской области. Тогда в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. В колонии были выявлены нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг. После скандала его перевели в колонию в Омске.

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#происшествия #здоровье #суды

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Комментарии
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  • Driver777

    Driver777
    2 часа назад

    Срочно ищите свежее,что наглоталась таблеток и оставила записку.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Driver777

    Срочно ищите свежее,что наглоталась таблеток и оставила записку.



    Наглоталась несвежих крабов.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    туда тебе и дороженька, сучка.

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    57 минут назад

    Крабоедка :)

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