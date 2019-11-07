Известное финансовое издание Bloomberg написало про АЧС в ДФО и Амурской области

«Китай заразил Россию свиным гриппом?» – c таким заголовком в начале ноября вышла статья в известном издании Bloomberg. В ней говорится о том, что, несмотря на присутствие этой инфекции в России в течение 12 лет, она активно распространяется только на Дальнем Востоке страны в течение нескольких последних месяцев.

Издание пишет, что власти сообщили почти о 60 вспышках АЧС среди диких и домашних свиней, большинство из которых находятся вблизи границы с Китаем. По словам Дирка Пфайффера, профессора ветеринарной медицины гонконгского университета, заражение именно диких кабанов может играть роль в трансграничном распространении.

В то время как на Дальний Восток приходится менее 2 % российского поголовья свиней, устойчивость вируса к диким животным может помешать попыткам контролировать болезнь по обе стороны границы. В Китае чума сократила поголовье свиней в стране почти вдвое, что привело к рекордно высоким ценам на свинину.

Опыт борьбы европейских стран с этим заболеванием показал, что после того, как его выявляют у диких кабанов, его чрезвычайно трудно контролировать как у диких, так и у домашних свиней, особенно когда дикая популяция гораздо более многочисленная по сравнению с домашними животными, считают специалисты. Свою роль в распространении вируса, по их мнению, играет и контрабанда зараженных продуктов из свинины.

Россельхознадзор РФ призвал к усилению мер по защите свиней примерно за месяц до того, как вирус был обнаружен в карбонатной колбасе из постного мяса, которую пытался провезти гражданин Китая в Забайкалье. «Нынешняя неблагоприятная ситуация с африканской чумой свиней в Китайской Народной Республике приводит к высокому риску заражения в приграничных регионах Российской Федерации и соседних стран», – заявляли в Россельхознадзоре.

Всего же, по данным российских властей, предоставленным Всемирной организации здравоохранения животных в Париже, в Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономии от АЧС 275 свиней погибли и 2 473 были убиты и утилизированы в 59 вспышках.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, данные о заболеваемости вспышками в Азии являются неполными и не полностью объясняют причину распространения заболеваемости, поэтому необходимо организовать наблюдение и точную диагностику в этих отдаленных регионах.

Также трудно определить источник вспышек, сказал Денис Колбасов, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии. Некоторые генетические исследования вирусов африканской чумы свиней, циркулирующих в Китае, обнаружили сходство со штаммами в Восточной Европе и России, указывая на вероятный источник. «Если мы говорим о возможности проникновения вируса из Китая в Россию, то мы должны говорить о взаимном обмене вирусом»,–- сказал Колбасов.

Колбасов и его коллеги заявили, что в 2018 году вспышка в Сибири вблизи границы с Китаем была вызвана общероссийским штаммом.

Ухудшение эпидемиологической обстановки на границе между Россией и Китаем является «стандартным оперативным вопросом, который вряд ли повлияет на международные отношения», –- сказал Илья Строкин, директор Центра профессионального агробизнеса КПМГ в России.