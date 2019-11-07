Амурские власти ищут директора для областного краеведческого музея

Фото: Амур.инфо

Министерство культуры и национальной политики Амурской области объявило прием документов на вакантную должность директора Амурского областного краеведческого музея. Подавать их можно до 2 декабря.

Новый директор должен иметь высшее образование – в сфере культуры и искусства, экономическое, юридическое, педагогическое, техническое. Необходим стаж работы на руководящих должностях в музее или учреждениях культуры не менее 5 лет. Также в министерстве культуры региона ожидают, что руководитель будет уверенным пользователем ПК. Он должен знать основы организации труда и управления персоналом, основы трудового законодательства, правила охраны труда и техники безопасности.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас обязанности директора исполняет Елена Иванова. До этого с 2002 года музеем руководила Елена Пастухова. В январе 2019 года она покинула занимаемую должность, так как было принято «обоюдное решение» не продлевать контракт. После того как амурские деятели культуры назвали смену руководства в музее ошибкой, сообщалось, что Елена Пастухова вернется на прежнюю должность. Однако затем появилась информация, что экс-директор все-таки простилась с коллективом музея.

Резюме и программу развития Амурского областного краеведческого музея от соискателей принимают до 2 декабря 2019 года по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, кабинет 204 или на электронную почту – okr4@mail.ru, контактный телефон – 20-22-25, режим работы: с 9:00 до 18:00.