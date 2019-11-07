В Белогорском ФОКе имени Солнечникова провели соревнования пловцов

Фото: администрация Белогорска

Белогорцы посоревновались в плавании на турнире, который состоялся 4 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова. Турнир был организован в рамках празднования Дня народного единства и цикла праздничных мероприятий, посвященных первой годовщине спорткомплекса. За спортсменами наблюдали более 250 зрителей. Участие в соревнованиях приняли 125 пловцов в возрасте от 7 до 18 лет.

Торжественное открытие соревнований началось с гимна Белогорска. Участников приветствовала начальник управления по физкультуре и спорту Ольга Саяпина.

«Очень рада вас всех здесь поприветствовать. Сегодняшние соревнования приурочены к первой годовщине ФОКа, 7 ноября будет год с момента открытия, – обратилась к собравшимся Ольга Саяпина. – Желаю всем, и юным пловцам, и опытным, только легкой воды, а болельщикам позитивного настроения, судьям – честного судейства».

Главный судья соревнований Оксана Аметова напомнила основные правила участия, одной из особенностей которых стало касание спортсменами специальных пластин у старта – составных элементов системы хронометража.

В течение почти четырех часов зрители увидели 43 заплыва в вольном стиле на 25-метровую и 50-метровую дистанции, эстафеты.

Победители определялись по лучшему времени, показанному на дистанции. Для обработки результатов пловцов в физкультурно-оздоровительном комплексе работает система хронометража.

Победители и призеры в личном первенстве каждой возрастной группы награждены медалями, грамотами и абонементами на бесплатное посещение ФОКа.