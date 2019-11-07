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7ноября
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Соцдоплату к пенсиям амурчанам с января 2020 года будет выплачивать соцзащита

Соцдоплату к пенсиям амурчанам с января 2020 года будет выплачивать соцзащита
Фото: pixabay.com

Около 30 тысяч амурчан в 2020 году будут получать вместо федеральной социальной доплаты к пенсии – региональную. Финансировать ее будут областные органы социальной защиты.

Доплату к пенсии будут получать неработающие пенсионеры – получатели любого вида страховых пенсий или пенсий по государственному обеспечению (включая социальные), у которых сумма дохода будет ниже новой величины прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума для пенсионеров Амурской области на 2020 год утвержден депутатами законодательного собрания на уровне 10 018 рублей.

Принцип расчета социальной доплаты, выплаты сумм индексации пенсий и иных выплат сверх величины прожиточного минимума сохранится, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 8 846 рублей и соответствует среднероссийскому. Пенсионеры, чей уровень дохода ниже этой суммы, получают федеральную доплату из ПФР. На сегодняшний день выплату получают более 27 тысяч амурчан – это пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

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#пенсии #соцзащита #финансы

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