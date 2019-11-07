В поликлинике Благовещенска медсестры помогают записаться к врачу через терминал

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Несколько лет назад в поликлиниках Благовещенска были установлены терминалы электронной регистратуры. Однако их использование все еще представляет трудность для некоторых пациентов. Тогда на помощь приходят сотрудники.

С помощью терминала, оснащенного программой, аналогичной старой версии электронной регистратуры, можно легко записаться к специалистам. Расписание работы врачей, доступные талоны, выбор даты и удобного времени – предлагаемые опции рассчитаны на то, чтобы пациент мог самостоятельно записаться на нужное время к нужному врачу. Заложенная в терминал программа доступна и понятна большинству. Но некоторые граждане, в основном старшего возраста, по-прежнему испытывают затруднения при «общении» с устройством. Для решения этой проблемы в городской поликлинике № 1 ввели в практику помощь в освоении терминала. «Техподдержку» осуществляют старшие медицинские сестры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

«Конечно, в должностные обязанности медсестер такая функция не входит, но наши работники, помимо закрепленных инструкцией обязанностей, выполняют массу работы, направленной на то, чтобы помогать пациентам буквально во всем. Люди в преклонном возрасте плохо ориентируются в современных цифровых технологиях, часто в силу возраста или заболевания не могут сосредоточиться, выбрать нужного специалиста. Не могут набрать свою фамилию на клавиатуре. Наши медработники им помогают, правда, только по возможности – поскольку у каждого есть свой функционал, круг обязанностей, а их очень много. Приходится использовать ради этого краткосрочные периоды с менее интенсивной нагрузкой. А что делать? Если пациент нервничает около терминала, от этого лучше никому не будет», – говорит главный врач ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» Наталья Сапко.

Впрочем, как признаются «волонтеры техподдержки», за помощью к ним обращаются не только пожилые горожане. «Молодые и уверенные в себе тоже пользуются нашей помощью. Мы же не просто какие-то элементарные манипуляции выполняем, оформляя талон к врачу через терминал за пациента. Заодно объясняем, к какому доктору следует обратиться, если болит "вот здесь". Нередко пациенты теряются на страничке с перечислением специалистов, потому что попросту не знают наименования специализации. Говорят: здесь нет ухо-горло-носа и лора нет, что делать? Поясняем, что нужен оториноларинголог. С офтальмологом то же самое… Ну что ж, мы помогаем пациентам там, где это требуется», – говорит главная медицинская сестра Надежда Кравченко.