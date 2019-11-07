На месте пожара в Белогорске нашли тело мужчины

Ночью 7 ноября поступило сообщение о пожаре в Белогорске. Произошло возгорание на частном подворье на улице Заречной: пламя охватило зимнюю кухню. Огнеборцы прибыли на место через 8 минут и в течение 11 минут ликвидировали открытое горение.

На месте пожара обнаружили мужчину 1974 года рождения без признаков жизни. Зимняя кухня получила повреждения изнутри по всей площади. Пожарные отстояли от распространения огня расположенный рядом жилой дом. Обстоятельства случившегося предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Александр Авдеев