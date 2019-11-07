Стало известно, когда компаниям поступят деньги на льготные авиабилеты с Дальнего Востока

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Средства на финансирование субсидированных перевозок из регионов Дальнего Востока и обратно поступят авиакомпаниям до конца этого года. Об этом сообщил замдиректора департамента экономики и финансов Минфина РФ Леонид Карасик на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

При этом парламентарии опасаются, что дальневосточники не успеют купить билеты вовремя. Планируется направить по этому поводу обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает «Парламентская газета».

В 2020 году финансирование на субсидированные перевозки из дальневосточных регионов и обратно предлагается увеличить на 1,985 миллиарда рублей по сравнению с изначально заложенной в бюджет суммой. В результате будет выделено около 5 миллиардов рублей.

По словам Леонида Карасика, дополнительные средства, которые были выделены на субсидированные перевозки в течение 2019 года, были доведены до получателей поздно, из-за чего авиакомпании успели использовать не все деньги и продали меньше субсидированных билетов, чем было запланировано.

«Объем субсидий увеличен из резервного фонда и в рамках весенней корректировки на 5,2 миллиарда. Некоторое замедление произошло с возможностью использования этих денег», – пояснил представитель Минфина. Он заверил, что предусмотренные средства доведут до получателей до конца этого года.

На заседании депутаты приняли решение подготовить обращение комитета премьер-министру Дмитрию Медведеву «о непринятии решения по невыполнению обязательств по обеспечению субсидированных авиаперевозок».

«Уже не просьба, а требование депутатов, чтобы люди в новогодние праздники могли купить билеты, чтобы дети могли отдохнуть, чтобы студенты-дальневосточники могли приехать к своим родным и чтобы не было ситуации, которая происходила в этом году, когда средства были доведены в конце первого квартала, а дополнительные – во втором полугодии. Вопрос надо решить сейчас», – сказала депутат Валентина Пивненко.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в «Единой России» просили объяснить причины задержки старта продаж авиабилетов в европейскую часть России с Дальнего Востока на начало 2020 года и в ближайшее время предоставить жителям информацию о сроках их приобретения.