Путин предложил заменить «Википедию»: обзор прессы

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О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Как гласит «Википедия», в 1902 году 7 ноября по инициативе местного врача Фёдора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». В 2019 году в этот же день в «Российской газете» пишут о возрождении института вытрезвителей. В ненавистные царские и не менее ненавистные властями советские времена вытрезвители содержались за казенный счет. Теперь к их содержанию предлагается привлечь частный бизнес. А частник, как вы понимаете, вытрезвлять будет прилично одетых людей при деньгах. И в больших, знаете ли, количествах!

Вам статья

Еще я внимательно читал материал о том, как президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета при президенте РФ (то есть, при себе) по русскому языку. Автор статьи пишет, что это был судьбоносный разговор об образовании в целом в России. На этом Совете президент поправил своего советника с фамилией Толстой (потомок того самого), некорректно сравнившего русский язык с оружием и предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией. Целиком и полностью согласившись с нашим президентом, что из русского языка не постреляешь, я переключился на другую газету.

Очень интересно

Другой газетой оказалась «Амурская правда», где вы найдете большую публикацию о выполнении указа президента страны о развитии внутреннего туризма. В подборке материалов говорится и о том, как покорить Становой хребет, как оставить следы туристских ботинок на Тукурингре и где можно найти «золотой гриб» мацутакэ. А почему «золотой»? Прочтите, узнаете. Туризм – главная тема номера. Но столь ли не главные остальные?

Полный абзац

К не менее главной я отнесу и публикацию о закрытии в Тынде районной газеты «Авангард», у которой 82-летняя история. Я хорошо (очень хорошо!) знаю эту газету периода строительства БАМа, ее сотрудников – журналистов-патриотов и ее тогдашнего редактора Новожилова. Знаком с последующими редакторами, честно трудившимися на ниве освещения жизни. Что случилось с изданием, почему газета умерла – вопросы и к самим сотрудникам, и к руководству района. Кстати, как написано в материале, в штате не было ни одного профессионального журналиста. Печально.

Также в номере

Еще обязательно прочтите материал Надежды Кожевниковой, побывавшей в подземных складах ядерного оружия под Благовещенском. Это целый подземный город с гермодверями в коридорах и помещениях, способных выдержать сильнейшую взрывную волну. Наземные сооружения хорошо замаскированы, кажется, вот небольшая сопочка, поросшая нежной травкой – знай, гуляй с девушкой, да читай ей здесь стихи, – но в одноминутье она сдвинется, и из жерла вылетит с воем «кузькина мать», и врагу мало не покажется!

Но Надежде не довелось быть свидетелем нажимания на кнопочку «Пуск»: ядерная база перестала существовать, вероятно, по той простой причине, что опасность миновала. А с санкциями наша страна справится и без атомной бомбы.

На посошок

Кстати, об атомной бомбе. В «Комсомольской правде» написано, что Сталину ее помогли сделать немцы. Те самые, которые трудились в гитлеровской Германии над созданием «оружия возмездия». За свои успехи они еще и Сталинские премии получали, их не содержали, как наших, в «шарашках», их лаборатории находились в санаторных зонах. Впрочем, пишет автор статьи, немцы не особо старались, халтурили. По-хорошему, надо было их отправить в «шарашки».

Но вообще-то я не об этом хотел рассказать, а о том, что 28 лет назад Борис Ельцин запретил деятельность Коммунистической партии Советского Союза. Но я же понимаю, что кто старое помянет – тому глаз вон. Согласно духу времени – воздержусь.