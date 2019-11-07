Предупредили, что изнасилуют: солдат, убивший сослуживцев в Забайкалье, назвал причины расправы

Рамиль Шамсутдинов застреливший сослуживцев в военной части под Читой, объяснил, что толкнуло его на этот шаг. По словам молодого человека, причиной стала дедовщина. Его защита намерена переквалифицировать дело на статью об убийстве в состоянии аффекта.

Издание Baza опубликовала показания Шамсутдинова без указания источника. В приведенных отрывках срочник говорит о неуставных отношениях в части, в которой служил: «Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги. (…) Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать? (…) В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

Солдат также выразил сожаление о том, что попал в двух своих сослуживцев: «Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти – парни с одного со мной призыва. (…) Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»

Вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный», рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Один из раненых Евгений Графов был введен в искусственную кому в больнице Москвы. Юрист, с которым незадолго до призыва советовался Рамиль Шамсутдинов, уверен, что у него было душевное расстройство.

5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума «Офицеров» Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье, пишет «Коммерсант».

«Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. (…) Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания», – заявил Липовой.

А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».

Большое расследование по следам трагедии провело тюменское издание 72.ru. Рамиль Шамсутдинов родом из Вагая Тюменской области. Журналист издания вместе с отцом Рамиля отправился в Забайкалье. В распоряжении редакции есть телефонный разговор с одним из военных из части в Горном, который считает, что подобный инцидент может в любой момент повториться.

«Вы понимаете, что ситуация взрывоопасная. Эти случаи будут повторяться дальше. В частях сложилась такая ситуация, что там не только дедовщина. Там, понимаете, как пирамида: кто сверху – нагибает тех, кто снизу. Берут деньги друг с друга в зависимости от звания и чина военнослужащего. Аппетиты разные у всех», – рассказал анонимно собеседник, опасающийся, что у него могут возникнуть серьезные проблемы в случае раскрытия его личности.

Иного мнения о Рамиле Шамсутдинове другой собеседник-силовик, который из-за своей должности тоже решил остаться анонимным. Он считает, что позиция военных в данной ситуации совсем не освещается. «Получается, что его поддерживают, а мы (военные) играем в одни ворота. Да, военнослужащие не любят выносить сор из избы, но хочу заверить, что Рамиль Шамсутдинов – психически больной человек. Аналогию можно провести с серийными убийцами. Такое расстройство может определить только углубленное исследование. В военкомате этого не обнаружить», – рассказывает собеседник.

По его словам, после того как Рамиль открыл стрельбу по сослуживцам, он еще и добивал тех, кто не сразу погиб от пули.

«Все, кто рядом был, разбежались. Но люди слышали, как его умоляли не стрелять, пожалеть, но он всех добивал в голову. У капитана Евсеева два ранения в шейный позвонок. Шамсутдинов знал, куда стрелял. Когда прибыла группа быстрого реагирования, он сразу сдался после предупредительного выстрела в воздух. Значит, жить он хотел. После этого у него даже руки не тряслись. Будто ничего не произошло. Говорил он методично и не жалел о том, что убил своих офицеров и товарищей», – говорит мужчина.

Собеседник уверяет, что никакой дедовщины в части не было. «Там везде камеры, записи которых хранятся по три месяца. Командиры, включая старшего лейтенанта Пьянкова, о котором сейчас говорят, что якобы он довел его, требовали от Шамсутдинова того же, что и от других военнослужащих», – уверяет собеседник.

При этом бывшие военнослужащие воинской части 54160 говорят о другом. Некоторых сподвигли рассказать о том, с чем они столкнулись во время службы, только после новости о трагедии. В группы поддержки Рамиля Шамсутдинова стали массово писать родители и сами бывшие военнослужащие части.

«В 2014–2015 году сын служил там. Полгода с Пьянковым. По его рассказам, тот еще подстрекатель. Именно он заставлял дедов давить на пришедших. Сын буквально на днях рассказал об этом на фоне произошедшего. Солдат допрашивали с помощью ручки, вставленной между пальцами рук, и поворачивали ее аж до вывиха пальцев. Сын со смехом рассказывал, хотя мне было не смешно, что их старшина кидал в парней стульями», – рассказывает одна из сторонниц группы поддержки Шамсутдинова.

Старший лейтенант Данил Пьянков

Про старшего лейтенанта Пьянкова Рамиль Шамсутдинов рассказывал и своему адвокату. По его словам, офицер пытался его окунуть головой в унитаз, но не смог. Поэтому эту «обязанность» возложил на старший призыв.

Секретность военной части создает трудности для получения любой информации о произошедшем в части даже родным жертв. При этом руководство воинской части не поспешило оповестить родственников погибших и раненых, а также отца Шамсутдинова о трагедии. Они все узнали о случившемся из интернета.

Знавшие Рамиля Шамсутдинова до трагедии отзываются о нем положительно. До армии он учился в рыбопромышленном техникуме Тобольска Тюменской области. В Читу специально приехала заведующая по воспитательной работе техникума Ирина Любченко. Она привезла стопку характеристик, результатов психологических тестов и петицией, которую подписали преподаватели техникума, студенты, друзья и знакомые Рамиля. Во время учебы, по словам Ирины Любченко, у Рамиля не было никаких конфликтов и проблем.

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта. Об этом в среду, 6 ноября, ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов.

«Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По части 2 статьи 107 "Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта"», – сказал Чапанов.

Ранее военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

По словам адвоката, Шамсутдинова могли довести до такого состояния. «Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», – пояснил Чапанов.