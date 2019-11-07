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7ноября
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сегодня, 10:36 0

В Киеве мужчина стрелял в соседей из-за долга ЖКХ (видео)

В Киеве мужчина стрелял в соседей из-за долга ЖКХ (видео)
Фото: Paul Barlow с сайта Pixabay

В Киеве житель Святошинского района стрелял в соседей из автомата Калашникова. Он воровал электричество у других жителей дома.

По словам соседей, мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги. К тому же выяснилось, что он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию.

Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника. Когда же соседи пришли разбираться с нарушителем, он открыл по ним стрельбу.

Пострадал один человек. Его доставили в больницу, стрелявшего задержали, сообщает «Факты».

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#ЖКХ #криминал #происшествия

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