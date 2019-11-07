В Благовещенске прошла панихида по сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга

6 ноября в Благовещенске состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Одним из них стала панихида по погибшим стражам порядка, состоявшаяся в Благовещенском кафедральном соборе. Отслужил панихиду архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

На мероприятии присутствовали руководители и личный состав УМВД России по Амурской области, родные и близкие сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга.

На панихиде помолились за тех, кто отдал свою жизнь во имя безопасности граждан, торжества закона и справедливости, а также за здоровье сотрудников, несущих службу в органах внутренних дел в настоящее время.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, находясь на переднем крае борьбы с преступностью, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь риску и опасности; не обходится без потерь. С начала образования органов внутренних дел в Приамурье при выполнении служебного долга погибли 94 стража правопорядка. Двум из них – Артуру Волошину и Сергею Бондареву – указом президента России присвоены звания Героев Российской Федерации (посмертно). Восемь амурских сотрудников органов внутренних дел посмертно награждены Орденами Мужества.

«Амурские стражи правопорядка никогда не забудут своих коллег, погибших, выполняя служебный долг, до последних минут оставшихся верными Отечеству. В память о погибших стражах правопорядка установлены стелы и мемориалы, их именами и фамилиями названы улицы в населенных пунктах, а также учебные заведения», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Отмечается, что ведомством уделяется постоянное внимание семьям погибших сотрудников. Им оказывается помощь в решении социальных и бытовых вопросов, организации детского оздоровительного отдыха.

По окончании панихиды состоялась традиционная встреча начальника УМВД генерал-майора полиции Николая Аксёнова с членами семей погибших сотрудников. В неформальной обстановке собравшиеся вспомнили своих близких и товарищей, почтили их память минутой молчания. Начальник УМВД вручил вдовам и матерям погибших стражей порядка букеты цветов.

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