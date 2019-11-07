Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:54 0

В Благовещенске по двум адресам получили повреждения припаркованные машины (фото)

В Благовещенске по двум адресам получили повреждения припаркованные машины (фото)

Обновлено: 11:35

6 ноября в Инстаграме появилась информация о двух ДТП в Благовещенске, в которых пострадали припаркованные автомобили. Одна авария произошла в районе дома № 68 на улице Строителей, другая – возле дома № 16/2 на Игнатьевском шоссе.

В первом случае, как пишет инстаграм-паблик autoroad.blg, легковой автомобиль врезался в припаркованные машины, повредив 3-4 авто. Во втором случае, сообщает инстаграм-паблик blag_dtp, автомобиль протаранил три припаркованных машины, а также снес ограждение детской площадки. Отмечается, что водитель был нетрезв.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что 5-6 ноября в Благовещенске не было автомобильных аварий, в которых пострадали люди.

Фото: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1267

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

На месте пожара в Белогорске нашли тело мужчины
Общество

Стало известно, когда компаниям поступят деньги на льготные авиабилеты с Дальнего Востока

Происшествия 29

Предупредили, что изнасилуют: солдат, убивший сослуживцев в Забайкалье, назвал причины расправы
В России и мире

В Киеве мужчина стрелял в соседей из-за долга ЖКХ (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь