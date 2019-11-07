В Благовещенске по двум адресам получили повреждения припаркованные машины (фото)

Обновлено: 11:35



6 ноября в Инстаграме появилась информация о двух ДТП в Благовещенске, в которых пострадали припаркованные автомобили. Одна авария произошла в районе дома № 68 на улице Строителей, другая – возле дома № 16/2 на Игнатьевском шоссе.

В первом случае, как пишет инстаграм-паблик autoroad.blg, легковой автомобиль врезался в припаркованные машины, повредив 3-4 авто. Во втором случае, сообщает инстаграм-паблик blag_dtp, автомобиль протаранил три припаркованных машины, а также снес ограждение детской площадки. Отмечается, что водитель был нетрезв.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что 5-6 ноября в Благовещенске не было автомобильных аварий, в которых пострадали люди.

Фото: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/blag_dtp