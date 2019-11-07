После выявленных нарушений в Амурском ипотечном агентстве сменили директора

Контрольно-счетная палата Амурской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Амурское ипотечное агентство» за 2018 год и выявила целый ряд грубых нарушений. Это, в частности, покупка дорогих вещей и алкоголя.

Проверка проводилась с 22 апреля по 24 мая текущего года, говорится в отчете КСП (есть в распоряжении редакции). Учредителем Амурского ипотечного агентства является Амурская область в лице госучреждения «Фонд имущества Амурской области», а высшим органом управления – общее собрание акционеров.

В июне 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров генеральным директором акционерного общества был избран Евгений Александрович Васильев, с которым был заключен трудовой договор на 5 лет.

По Уставу учреждения, среди целей создания и деятельности созданного в 2003 году Амурского ипотечного агентства – организация системы жилищного ипотечного кредитования в регионе, обеспечение доступности приобретения жилья для населения, привлечение финансирования в систему ипотечного кредитования, получение прибыли.

При этом проверка контрольного органа показала, что в 2018 году бухгалтерский учет акционерного общества осуществлялся с грубыми нарушениями закона, бухгалтерская отчетность намеренно искажалась – для принятия управленческих и иных необходимых решений; на начало и конец 2018 года, а также на момент проверки были выявлены значительные суммы свободных денежных средств, которые не использовались по назначению.

Кроме того, часть средств использовалась не по назначению. Так, в 2018 году генеральному директору Агентства Евгению Васильеву и главному бухгалтеру были выданы нецелевые займы более чем на 2 миллиона рублей, из которых более миллиона 700 тысяч – двумя частями – генеральному директору и 300 тысяч – главбуху. Займы обоим выдавались под 7,25 процента годовых. При этом договоры займа заключались без обеспечения их возврата – без залога недвижимости, к примеру. В них также не было графиков погашения.

Проводивший проверку аудитор отмечает, что из-за выдачи руководства себе таких займов под низкий процент имело место «необоснованное отвлечение денежных средств акционерного общества на длительный срок», ведь никаких доходов в виде процентов в 2018 году от этих займов учреждение не получило. На момент проверки КСП в 2019 году займы не погашались.

Более того, контрольно-счетная палата отмечает, что негативная практика заключения подобных договоров займа с руководством акционерного общества имела место и до 2018 года.

В июле 2015 года Агентство выдало в качестве нецелевого займа на 5 лет 280 тысяч рублей некому физлицу вообще под 1 % годовых. Эта процентная ставка была ниже не только ключевой ставка Центробанка на тот момент, но и значительно ниже индекса инфляции, а значит, договор займа был заведомо убыточным для Агентства.

Нашел контрольный орган и нарушения в части выплат зарплаты. Согласно отчету, среднемесячная зарплата работников Амурского ипотечного агентства составляет 68 тысяч рублей, а руководителя – 140 тысяч рублей. Выплата гендиректору состоит из должностного оклада – это 57,9 тысячи, плюс различные надбавки, коэффициенты и дополнительные выплаты.

Выдержка из отчета КСП

В качестве выплат социального характера руководитель раз в год получал единовременную материальную помощь в размере двух должностных окладов. При проверке выяснилось, что в 2018 году генеральному директору была начислена эта единовременная материальная помощь в размере 217 тысяч 215 рублей, таким образом переплата составила более 100 тысяч.

Кроме того, он получил отпускные в полном объеме – за 44 дня, но 17 дней не догулял – был отозван на работу. Однако перерасчета отпускных в 2018 году не было.

«При отзыве генерального директора из отпуска с первого дня отзыва на работу из отпуска ему была начислена заработная плата, в то же время выплаченные за неиспользованные 17 дней отпуска отпускные в размере 82 577,33 рубля (с учетам НДФЛ) акционерному обществу не возвращены, что привело к задвоению выплат за один период и соответственно к увеличению расходов по оплате труда», – говорится в отчете аудитора.

Обе переплаты – за единовременную материальную помощь и отпускные дни – руководитель Евгений Васильев Агентству вернул, правда, в период проверки КСП.

Также при проверке документов аудитор выявил экономически неоправданные затраты Агентства на общую сумму 317,5 тысячи рублей, отраженные в бухгалтерском учете как общехозяйственные расходы.

В эту сумму входит, к примеру, покупка дорогостоящих товаров на 124 тысячи рублей: вазы за 15 с лишним тысяч, портмоне почти за 41 тысячу, сумки МОNТВLАNС за 67,7 тысячи рублей. Проводивший проверку представитель контрольного органа пришел к выводу, что необходимости в этих товарах для нужд управления не было.

Кроме того, в 2018 году акционерным обществом деньги тратились на организацию развлечений и отдыха – оплату продуктов и алкоголя, услуг артистов, аренду и оформление помещений, приобретение цветов и сувениров – всего на 193,5 тысячи рублей. К примеру, приобретались бутылка коньяка за 4 400 рублей и виски почти за 5 тысяч.

В ходе проверки были установлены и грубые нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, искажение бухгалтерский отчетности акционерного общества за 2018 год в части завышения дебиторской задолженности на сумму более 50,7 миллиона рублей и завышения стоимости запасов на сумму 1,8 миллиона.

Возникли вопросы и по поводу сделок по продаже 21-й квартиры в Чигирях. Они были проданы с убытками для акционерного общества почти на 2 миллиона рублей. При этом в правительство было представлено недостоверное экономическое обоснование о получении от этих сделок чистой прибыли в сумме 1,2 миллиона. В то же время на основании приказа генерального директора Васильева в связи с окончанием строительства, ввода в эксплуатацию и реализацию жилых домов в селе Чигири сотрудникам была выплачена премия в общей сумме 190,7 тысячи рублей.

Также выяснилось, что все закупки были осуществлены акционерным обществом у единственного поставщика, без конкурентных процедур, что заведомо предполагает отсутствие экономического эффекта от таких закупок.

А выдача стандартных (классических) ипотечных займов, предусмотренных Уставом, не осуществляется уже с 2016 года. В 2018 году выдавались исключительно нестандартные займы – под материнский капитал, но после изменения законодательства, с марта 2019 года выдавать их Агентство уже не может.

В отчете упоминается и наличие в собственности Агентства трех многоквартирных так называемых арендных домов: 27-квартирного дома в Свободном на Лазо, 63; 30- квартирного дома в Белогорске на 50-летия Комсомола, 123 Е и 60-квартирного дома в Благовещенске на Шафира, 60/2. Все три жилых дома были построены полностью за счет средств областного бюджета. Они строились для обеспечения доступным жильем в наем, в частности, молодых специалистов и бюджетников, которые не могут купить квартиру.

Кроме того, за счет остатков целевых бюджетных средств акционерным обществом были построены 4 квартиры в жилом доме в Чигирях, которые также сдаются в аренду. Ставки арендной платы устанавливаются приказом гендиректора Агентства.

При этом получаемые с квартиросъемщиков деньги являются доходами акционерного общества, в областной бюджет ничего не перечисляется.

Вместе с тем в контрольно-счетной палате отмечают, что плата за наем с каждым годом неуклонно растет и наниматели квартир в этих арендных домах уже вносят плату, с учетом коммунальных услуг, приближенную к рыночной стоимости. В КСП сравнили полученные от этих арендных домов доходы и расходы на их содержание в 2018 году.

«Доходы составляют 11 722,5 тысячи рублей. Расходы составляют 7 588,6 тысячи рублей, в том числе: налог на имущество организаций – 4 598,5 тысячи рублей, амортизация 2 990 тысячи рублей. Акционерное общество также относит к расходам часть управленческих расходов, однако, согласно пояснениям главного бухгалтера, выделение управленческих расходов, связанных с обслуживанием арендных домов, не представляется возможным. Таким образом, прибыль акционерного общества от данной деятельности составила 4 133,9 тысячи рублей. Плата за наем увеличивается, следовательно, прибыль акционерного общества от данной деятельности также будет увеличиваться. (…) Фактически на сегодняшний день сдача в наем квартир в арендных домах является для акционерного общества исключительно коммерческой деятельностью, основной целью которой является максимальное получение прибыли», – указано в отчете.

Учитывая все это, в контрольно-счетной палате Амурской области пришли к выводу, что результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год нельзя признать удовлетворительными. Более того, был сделан вывод об ухудшении финансового положения акционерного общества. Зафиксировано ежегодное снижение показателя чистой прибыли. Если в 2014 году этот показатель был равен 9,7 миллиона рублей, то в 2018 году – всего 230 тысяч.

По результатам проверки КСП направило представления с предложениями, как в само акционерное общество, так и в минимущество и минэконом.

Агентству среди прочего предложили не допускать выдачи нецелевых займов и экономически неоправданных затрат, а также провести внутреннее расследование, чтобы установить, где находятся дорогая ваза, портмоне и сумка за 124 тысячи. Результаты необходимо предоставить КСП, а потраченные деньги вернуть учреждению.

Правительственным ведомствам было рекомендовано, в частности, рассмотреть вопрос о передачи арендных домов Благовещенска, Белогорска и Свободного в муниципальную собственность для достижения основной цели их строительства – предоставления квартир бюджетникам по доступным ценам. А также рассмотреть вопрос об изменении условий сдачи квартир в наем – не на 11 месяцев, как сейчас, а на несколько лет.

Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества Евгения Васильева за многочисленные нарушения.

В министерстве имущественных отношений, которое уполномочено собственником, то есть областью, на управление пакетом акций, сообщили, что Евгений Васильев больше не является руководителем. С ним досрочно – на год раньше срока – был расторгнут трудовой договор.

«По результатам проверки общим собранием акционеров общества министерством имущественных отношений как уполномоченным органом 15 июля было принято решение о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора генеральному директору Васильеву Евгению Александровичу за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. По результатам проверки было назначено проведение проверки ревизионной комиссии общества. Ревизионная комиссия закончила свою работу 17 июля 2019 года. По заключению ревизионной комиссии дебиторская задолженность в сумме 50 миллионов не подтверждена в бухгалтерском учете общества первичными учетными документами и подлежит исключению из баланса общества по указанным основаниям.

Общим собранием акционеров общества – приказ министерства имущественных отношений от 9 сентября 2019 года – было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества Васильева Евгения Александровича. (…) Расторжение контракта произведено по инициативе работодателя. Однако нарушения там не являются безусловным основанием для этого», – прокомментировал Сергей Олиферов, министр имущественных отношений Амурской области.

Также общим собранием акционеров было принято решение об избрании с 11 сентября на должность генерального директора акционерного общества Эдуарда Комирного. До этого Эдуард Комирный руководил Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (Гостехнадзором).