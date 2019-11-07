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7ноября
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На чемпионате по пауэрлифтингу 12-летняя амурчанка подняла вес почти в 140 килограммов

На чемпионате по пауэрлифтингу 12-летняя амурчанка подняла вес почти в 140 килограммов
Фото: министерство по физкультуре и спорту Амурской области

В Амурской области прошел региональный чемпионат по пауэрлифтингу, классическому троеборью и жиму лежа. Участники поднимали вес, значительно превосходящий собственный.

На соревнования съехались около 60 спортсменов из Циолковского, Свободного, Белогорска, Екатеринославки, Серышева и Благовещенска. По правилам классического троеборья упражнения предполагали выполнение жима, приседа и становой тяги без экипировки.

В турнире участвовали как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Одним из призеров абсолютного зачета стала 12-летняя Алиса Остапенко. При собственном весе в 43 килограмма в сумме троеборья девушка взяла вес в 137,5 килограмма.

По итогам соревнований трое спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, двое – мастеров. Последним необходимо их подтвердить на дальневосточных соревнованиях. Чемпионат ДФО пройдет в декабре в Якутске, сообщили в областном минспорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • aligator2

    aligator2
    2 часа назад

    Не подняла вес, а набрала в сумме трёх упражнений. Писаки!

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