На чемпионате по пауэрлифтингу 12-летняя амурчанка подняла вес почти в 140 килограммов
В Амурской области прошел региональный чемпионат по пауэрлифтингу, классическому троеборью и жиму лежа. Участники поднимали вес, значительно превосходящий собственный.
На соревнования съехались около 60 спортсменов из Циолковского, Свободного, Белогорска, Екатеринославки, Серышева и Благовещенска. По правилам классического троеборья упражнения предполагали выполнение жима, приседа и становой тяги без экипировки.
В турнире участвовали как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Одним из призеров абсолютного зачета стала 12-летняя Алиса Остапенко. При собственном весе в 43 килограмма в сумме троеборья девушка взяла вес в 137,5 килограмма.
По итогам соревнований трое спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, двое – мастеров. Последним необходимо их подтвердить на дальневосточных соревнованиях. Чемпионат ДФО пройдет в декабре в Якутске, сообщили в областном минспорта.
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