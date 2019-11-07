В Амурской области на берегу Амура нашли фрагменты керамики и костей (фото)

Фото: instagram.com/csnamur

В Амурской области сделано новое археологическое открытие. На берегу реки Амур обнаружены фрагменты керамики и костей.

«Вчера нам в #цснамур позвонили сотрудники Константиновского районного музея @muzeum_konstantinovka и сообщили об обнаружении на берегу Амура фрагментов керамики и костей, торчащих из берегового обрыва. Сегодня мы уже выехали на место и вместе с музейщиками и нашим другом Ольгой Денисовой @denisovao040 отработали обнаруженную находку. Ольга (принимала участие в экспедиции 2016 года) нашла артефакты на берегу Амура, прогуливаясь с собакой, и сообщила в Константиновский музей, а они уже нам», – пишет в Инстаграме Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Как отмечается, в итоге зафиксирован интересный памятник – грунтовый могильник, никак не выраженный на поверхности. «Отрабатывать» объект будут, когда растает снег и грунт.