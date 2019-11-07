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сегодня, 08:53 0

Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель

Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель
Фото: Амур.инфо

Первый запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО «Полет» в Омске.

«С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного, пять запусков у нас будет», – цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса доложил президенту РФ Владимиру Путину, что на 2020 год с космодрома Восточный запланировано пять пусков ракет. Он также сообщил, что в будущем количество стартов с амурского космодрома будет увеличиваться.

По словам Рогозина, заливка бетона на строящейся стартовой площадке космодрома Восточный под «Ангару» подходит к нулевому уровню.

«Выходим бетоном на нулевую отметку. У нас [есть] график, каждую неделю подводятся итоги одной из тысячи работ, которые проводятся на площадках: это и командный пункт, и хранение топлива, и сам стартовый комплекс», – сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, сейчас на Восточном выпала сезонная норма снега. Подготовка к этому была проведена заранее.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне 2019 года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика около месяца. Позднее Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.

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#космодром #космос

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