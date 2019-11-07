Стало известно имя мастерицы, которая поедет в Москву на Дни Дальнего Востока

В Амурском областном доме народного творчества прошел конкурс мастер-классов по декоративно-прикладному искусству «Волшебный мир творчества». В нем приняли участие мастера из Благовещенска, поселка Ерофей Павлович, Зейского и Тындинского районов.

В конкурсе приняли участие восемь мастериц. В течение часа участники создавали сувенирную продукцию в техниках декупаж, пэчворк по бумаге, аппликации из фетра, росписи по дереву. Была работа с соломкой, изготовление лоскутной куклы.

Творчески подошли участники и к названиям мастер-классов: «Уникальные места Амурской области», «Королева тайги», «Жаворонок – символ Благовещенска и Амурской области», «Сорока-ворона», «Подорожница», «Городецкая роспись», загадочный «Барелак».

Принять участие в мастер-классах смогли около 70 посетителей, пришедших на праздник в Амурский областной дом народного творчества.

Мастер-классы оценивало профессиональное жюри, которое возглавила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова. Лучшей из восьми конкурсантов стала Елена Николаевна Тимофеева из поселка Ерофей Павлович, она провела мастер-класс «Символы Приамурья» с аппликацией из фетра. Победитель включена в состав делегации Амурской области фестиваля «Дальневосточная ярмарка», который пройдёт в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в декабре.

Подробнее — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.